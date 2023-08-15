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16 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Otomotiv sektörü durmadı

15 Ağustos 2023, Salı 23:50
Üretim maliyetleri ve satış fiyatları artsa da otomotiv üretimi ile pazarı büyümeye devam ediyor. İlk 7 aylık verilere göre toplam üretim 870 bin adede ulaşırken, ihracat 586 bin 795 adet gerçekleşti. Otomotiv pazarı ise, söz konusu aylarda yüzde 62 artarak 697 bin 726 adet oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2023 yılının ocak-temmuz dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 7 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 870 bin 600 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 27 artarak 550 bin 615 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 905 bin 666 adedi buldu. Yılın ilk yedi aylık döneminde ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 oranında artış gösterdi. 

Kapasite kullanım oranı % 75

Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 28, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 2 arttı. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 75 olarak gerçekleşti. Yılın ilk yedi aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 11 artarak 586 bin 795 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı yüzde 26 artarak 375 bin 670 adet olurken, ticari araç ihracatı ise yüzde 8 oranında azaldı. Traktör ihracatı ise yüzde 17 artarak 11 bin 872 adet olarak gerçekleşti.

İhracatın zirvesindeki yeri değişmedi

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2023’ün ilk yedi aylık döneminde yüzde 16 ile sektörel ihracat sıralamasında zirvedeki yerini korudu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birlikleri (OİB) verilerine göre, ilk yedi aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 20,5 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 17 artarak 18,9 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 20 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 12 oranında arttı.

7 ayda 697 bin araç satıldı

Söz konusu dönemde toplam pazar da, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 62 artarak 697 bin 726 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 62 oranında artış sağladı ve 516 bin 288 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk yedi ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarında yüzde 62, ağır ticari araç pazarında yüzde 38, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 68 büyüme sağlandı. Otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 33, HTA’da yerli araç payı yüzde 52 olarak gerçekleşti.

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