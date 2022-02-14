Otomotiv üretimi azaldı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, ocak ayında toplam üretim bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15 azaldı.

Otomobil üretimi de yüzde 31 oranında düştü. Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 13 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan OSD, 2022 yılının Ocak ayına ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, Ocak ayında toplam üretim bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15 azalarak 90 bin 520 adet, otomobil üretimi ise yüzde 31 azalarak 47 bin 778 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte de toplam üretim 94 bin 114 adet oldu. İstanbul - anka

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