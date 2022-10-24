ÖTV cevabı bekleniyor

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, ÖTV matrahı veya ÖTV indirimi beklentilerine dair, “Hem sektörümüz hem tüketici, hem de yatırımcı ÖTV belirsizliğine cevap bekliyor” dedi.

RECEP BOZDAĞ - YALOVA

Yılın en durgun dönemine şahit olan 2. el araç pazarına dair bazı açıklamalarda bulunan Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, ÖTV matrahında olası bir düzenleme veya ÖTV indirimiyle ilgili hem otomotiv sektöründe, hem de tüketici nezdinde çok ciddi bir beklentinin hakim olduğuna dikkat çekti. Karakaş “Konuyla ilgili olarak devlet kanadından olumlu veya olumsuz herhangi bir açıklama yapılmadığı takdirde, pazardaki durgunluğun yıl sonuna kadar süreceği endişesini taşıyoruz. Hem sektörümüz hem tüketici, hem de yatırımcı ÖTV belirsizliğine cevap bekliyor. Zira 4 aylık durgunluk döneminde finansman yükünü taşıyamayan irili ufaklı bazı ikinci el otomobil satıcıları iflas etti, birçok çalışan işsiz kaldı.” dedi.

İflaslar oldu

“Devlet kanadında konuyla ilgili olarak olumlu ya da olumsuz herhangi bir açıklama yapılmadığı sürece yıl sonuna kadar ne ikinci el otomobil pazarında, ne de sıfır kilometre araç pazarında bir hareketlilik görülecektir. Nihai tüketici de, yatırımcı da bekleme pozisyonunda.” ifadelerine yer veren Karakaş, bankaların almış olduğu sıkı para politikası kararları ve tedbirlerin hem tüketici hem de taşıt kredisi tarafında olağandışı bir durgunluğa sebep olduğunu da vurguladı. Kur, faiz ve enflasyon üçgeninde, son 3 yılda otomobil fiyatlarının geldiği seviyeye karşın 15 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında fiyatlarda yüzde 15 gerileme yaşandığını belirten Karakaş “Ancak bu satışlar da bir var oluş etkisi oluşturmadı. Sektörümüz ve vatandaşlarımız, spekülasyonlardan ziyade, ÖTV hususunda bir düzenleme ya da indirim gelecek mi sorusuna cevap arıyor. Onbinlerce kişiye istihdam sağlayan sektörümüzde gözlemlediğimiz çok ciddi durgunluk durumu, özellikle ikinci el tarafında, 4 aylık süreçte finansman yükünü taşıyamayan bazı irili ufaklı işletmelerin iflasına, birçok çalışanın da işsiz kalmasına sebep oldu” açıklamasını yaptı.