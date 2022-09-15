ÖTV’de matrah güncellenmesi şart

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ulaşım sektöründe faaliyet gösteren esnaf için ticari araçlarda bir defaya mahsus ÖTV indirimi yapılmasını istedi.

Palandöken, “Otomobilde en düşük ÖTV oranı aracın motor hacmi ve fiyatına göre yüzde 45’den başlayarak yüzde 80’e kadar yükseliyor. ÖTV matrahları, kur artışından dolayı 13 Ocak 2022’de yüzde 30 artırıldı. Oysa ki yeniden değerleme oranı dahi yüzde 61,12 olarak tespit edilmişti. Otomobildeki kur artışı ise yüzde 100’ün üzerinde. Bu durumda daha önce yüzde 45 oranında ÖTV’ye tabi bir otomobilin bugünkü ÖTV oranı yüzde 80 oldu. Daha da ötesi, vergisiz fiyatı 200.000 TL’nin altında otomobil kalmadığı için en düşük ÖTV oranı yüzde 80’e çıkmış oldu. Bu da araç fiyatlarının ekstra artmasına sebep oluyor. Bugünkü ekonomik koşullarda hiçbir esnafımız aracını yenileyemez oldu. 2015’te olduğu gibi ticari araçlar için yeniden bir defaya mahsus ÖTV indirimi getirilmeli” dedi.

Ankara - Ahmet Terzi