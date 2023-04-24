Peugeot’dan Şanghay çıkarması

Peugeot, 2023 Şanghay Otomobil Fuarı’nda biri seri üretim biri de konsept olmak üzere iki özel tanıtım gerçekleştirdi.

Avrupa’da olduğu kadar Asya’da da yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çeken 408, Çin pazarındaki 408 modeliyle karışmaması adına modeli 408X olarak adlandırıyor. Fuarın yıldızlarından biri olan Peugeot 408X, C-segmentinin üst noktasında konumlanıyor ve hem markanın tarihinde hem de mevcut küresel otomotiv pazarında Peugeot tasarımcılarının ve mühendislerinin kreatifliğini benzeri görülmemiş bir fastback siluetinde yansıtıyor. Peugeot 408X, tıpkı Avrupa’da olduğu gibi Çin ve Asya’da da türünün ilk örneği olmasıyla dikkat çekiyor.

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