Peugeot küçük elektriklide lider

Peugeot, 29 ülkeyi kapsayan 2022 Avrupa satış rakamlarında birden fazla alanda liderlik kazandı.

Marka, e-208 ve e-2008 başta olmak üzere Avrupa’nın en çok satan 2 modeli sayesinde 2022 yılı B segment elektrikli araçlar arasında lider oldu. 208, 2022 yılında Avrupa B segment binek otomobil pazarında en çok satan otomobil oldu. Tamamen elektrikli versiyonu e-208 de yine aynı segmentte ‘best seller’ unvanını aldı. Yılın ilk yarısından itibaren, markanın tüm modelleri bir veya daha fazla elektromotorlu (tamamen elektrikli, şarj edilebilir hibrit veya hibrit) versiyonla satışa sunulacak. e-2008’den sonra e-208 Türkiye’de satışa bu yıl sunulacak.