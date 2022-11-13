Renault’da yeni level

Ocak 2021’de sunulan Renaulution stratejik planının ilk iki aşaması olan Resurrection (Diriliş) ve Renovation’dan (Yenileme) sonra Renault Group, Yeni Nesil otomotiv şirketi olma hedefinde üçüncü perde olan Revolution’ı (Devrim) başlatıyor.

Otomotiv ve mobilite endüstrisinin dönüşümüne odaklanan Renault Group; elektrikli araçlar, yazılım, yeni mobilite hizmetleri, döngüsel ekonomi ve hibrit araçlarla devrim oluşturuyor. Renault Group, Yeni Nesil otomotiv şirketi olma hedefini, tüm yeni değer zincirlerine hitap eden 5 odaklı iş üzerine kuruyor: Ampere, Alpine, Mobilize, The Future is Neutral ve Power.

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