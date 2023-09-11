Renault’dan yeni model gösterisi

Renault, Münih IAA Mobility 2023’te yeni modelleriyle kullanıcılarla buluştu. Yeni Scenic E-Tech Elektrikli modelinin dünya tanıtımını gerçekleştiren Renault, Yeni Rafale modeliyle de dikkatleri çekti.

7 koltuklu Kangoo’nun tamamen elektrikli versiyonu olan Yeni Grand Kangoo da fuarda kullanıcılarla buluştu. MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, “Renault, bu yıl Münih IAA Mobility’de markanın yeni tasarım dilini taşıyan ve özellikle geniş ailelere yönelik ihtiyaçları karşılayan Scenic modelinin %100 elektrikli versiyonunun dünya lansmanını gerçekleştirdi. D segmentindeki standartları yeniden belirleme iddiası taşıyan Rafale modeli de fuarın en ilgi çeken modellerinden biri olarak öne çıktı. Markanın yeni DNA’sıyla tamamen örtüşen Rafale modelini 2024’ün ikinci yarısında Türkiye’de satışa sunmayı planlıyoruz” dedi.

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