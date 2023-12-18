Romeo’nun ‘Milano’su var!

Alfa Romeo, ilk Spor Şehir Otomobilinin ismini açıkladı. Alfa Romeo’nun sportif DNA’sına sadık kalınarak geliştirilen ve yüzde 100 elektrikli bir versiyonu da sunulacak modelin ismi, markanın güçlü tarihini simgeleyen ‘Milano’ oldu.

Alfa Romeo’nun, B-SUV’u yüzde 100 elektrikli versiyonu da dünya pazarlarına sunulacak “Milano”nun lansmanı 2024’ün Nisan ayında, İtalya’nın Milano şehrinde gerçekleştirilecek. Alfa Romeo Milano’nun dünya tanıtımı, ismini aldığı şehir olan ve markaya dair her şeyin 24 Haziran 1910’da başladığı Milano’ya bir saygı duruşu olacak. (Ayrıntılar www.otohavadis.com’da)

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