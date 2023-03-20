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20 MART 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

RX, Lexus konuşturacak

20 Mart 2023, Pazartesi
Lexus CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “2023, bolca Lexus konuşacağımız bir yıl olacak” dedi.

RECEP BOZDAĞ - İZMİR

Premium otomobil üreticisi Lexus, tamamen yeni RX SUV modelini Türkiye’de satışa sundu. Bunun için İzmir’de gerçekleştirilen basın lansmanında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Ali Haydar Bozkurt, “Premium segmentte büyük önem arz eden RX modelinin bizi heyecanlandıran bir yanı, markamızın bu yılki model atağının devamını temsil etmesi. Özetle, 2023, bolca Lexus konuşacağımız bir yıl olacak” dedi. 1998 yılında, dünyanın ilk lüks SUV modeli olarak tanıtılan RX, 5. nesliyle daha geniş bir müşteri kitlesine hitap edecek. 2005 yılında RX 400h ile dünyanın ilk premium hibrit modeli olan RX, her geçen nesilde yenilikçi karakterini daha da ileriye taşıdı. Lansmanın ardından, geçen cuma günü, Lexus’un E SUV premium segmentindeki modeli, RX 350h tam hibrit, RX 450h+ plug-in hibrit ve RX 500h performans hibrit olmak üzere üç farklı hibrit seçeneğiyle birlikte Lexus showroomlarındaki yerini aldı. Lexus RX’in başlangıç fiyatı ise 3.991.500 TL oldu.

İlk 170 adede sabit fiyat

Yeni RX’in basın lansmanında Lexus markası ve premium pazar hakkında değerlendirmeler yapan Bozkurt, “Lexus kısa zamanda ’lüksün yeni tanımını’ yapmayı başardı. Geçtiğimiz yıl premium segment yüzde 13 büyürken; biz Lexus olarak satışlarımızı yüzde 47 artırarak emin adımlarla büyümeyi sürdürdük” diye konuştu. Lexus markasının en önemli modellerinden biri olan RX’i Türkiye’de satışa sunmaktan büyük bir heyecan duyduklarını da dile getiren Bozkurt, Yeni RX SUV modelinin 2023 yılı satış adetlerinden söz ederken, “Yeni RX ile ilgili bu yılki hedefimizi, bulunurluk çerçevesinde 335 adet olarak belirledik. Tüm sektörü etkileyen tedarik sorunlarıyla yaşanan endişeleri azaltmak adına, ilk 170 adet için fiyat sabitleme garantisi vereceğiz” dedi.

Yeni lansmanlar var

Bozkurt, ayrıca, “Premium segmentte büyük önem arz eden RX modelinin bizi heyecanlandıran bir başka yanı ise, markamızın bu yılki model atağının devamını temsil etmesi olacak. Şimdi satışa sunduğumuz RX SUV modelinin yanı sıra Haziran-Temmuz aylarında UX EV ile RZ tam elektrikli SUV modellerini; sonbahar aylarında ise sınıfında bir ilk olacak LM VIP minivan modelini sunmak üzere hazırlıklar yapıyoruz. Yeni gelecek modellerle birlikte daha önce yer almadığımız segmentlerdeki boşlukları doldurarak premium segmentteki penetrasyonumuzu arttıracağız. Bu yıl için 450 adet, önümüzdeki yıl için en az 1000 adet ile hedeflerimizi ulaşmayı planlıyoruz. 2023, bolca Lexus konuşacağımız bir yıl olacak” diye konuştu.

(ayrıntılar www.otohavadis.com’da)

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