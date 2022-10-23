RS 3 Sportback‘in üçüncü nesli ve RS 3 Sedan’ın ikinci nesliyle kompakt sınıfta yüksek performans anlamında belirleyici olan Audi Sport GmbH, seviyeyeyi daha yukarı çıkarıyor:

RS 3 Performance Edition. Sadece 300 adet üretilecek yeni model hem teknik hem de görsel olarak serinin zirvesinde yer alıyor. Maksimum performans için geliştirilen özel sürüm, 407 PS güce ve 300 km/s en yüksek hız değerine sahip.

Okunma Sayısı: 94

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.