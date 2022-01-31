Scania, 2021 yılında da hız kesmedi

Scania, 2021 yılında global pazarda kamyon ve otobüs satışlarını yüzde 25 arttırarak 90.400 adede yükseltti.

Çekici ve kamyon satışları yüzde 28 artarak 85.900 adede ulaştı. 2020 yılında 66.900 adetlik satış gerçekleştirmişti. Türkiye pazarında ise Scania, çekici ve kamyon satışlarını geçen yıla göre % 89 oranında artış ile 2.192 adet satış gerçekleştirdi. TAİD (Ağır Ticarî Araçlar Derneği) tarafından açıklanan rapora göre Türkiye’de ise 2021 yılı Ocak-Aralık dönemi ağır ticarî araç pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60 oranında arttı. Bu dönemde satılan toplam araç sayısı 25.908 oldu. Çekici satışları, 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde geçen yıla göre yüzde 60 oranında artarak 17.537 adet olurken kamyon satışları da yüzde 61 oranında artarak 8.371 adet olarak gerçekleşti. İthal çekici pazarında yüzde 25.3’lük pazar payı ile Türkiye de en çok tercih edilen marka olan Scania, 130. yaşını kutladığı bu yılda toplam pazarda ise 3. olarak yer aldı.

İstanbul - Musa Aydın