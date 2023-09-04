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4 EYLÜL 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Scenic E-Tech’e dünya tanıtımı yapacak

04 Eylül 2023, Pazartesi
Renault, Münih IAA Mobility 2023’te Yeni Scenic E-Tech Elektrikli modelinin dünya tanıtımını yapacak.

Yeni Rafale E-Tech Hybrid modelinin de sergileneceği fuarda Solarbay Panaromik Cam Tavan teknolojisi de deneyimlenebilecek. Renault, 4 Eylül’de basın günü ile başlayarak 8 Eylül’e kadar gerçekleşecek olan Münih’teki IAA Mobility 2023’e A2 salonunda yer alan standıyla katılım sağlayacak. Renault, fuarda Yeni Scenic E-Tech Elektrikli modelinin dünya tanıtımını gerçekleştirecek.

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