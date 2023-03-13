Şehrin 2 elektriklisi

Fiat 500’ün elektriklisi “500e” şirinliği ile göze çarparken, Nisan’da teslimata başlayacak Çinli “Leapmotor T03” ise en ucuz elektrikli olarak dikkati çekiyor.

RECEP BOZDAĞ - YALOVA

Fiat 500’ün elektrikli versiyonu Türkiye’de satışa sunuldu. Fiat 500e La Prima Hatchback gövde tipi 869 bin 900 TL, 3+1 gövde tipi 899 bin 900 TL, cabrio gövde seçenekli versiyonu 929 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla, “fiatonline” platformu ve tüm showroomlarda yerini aldı. Fiat 500e, 42 kWh kapasiteli lityum iyon bataryalarıyla, WLTP normuna göre ortalama 320 km’ye kadar menzil sunuyor. Yine hızlı şarj özelliğiyle araç 35 dakikada yüzde 80 oranında şarj edilebiliyor.

Yeni 500e’nin elektrik motoru 0 km/s’den 100 km/s’ye 9.0 saniyede çıkarken, 0 km/s’den 50 km/s’ye 3.1 saniyede ulaşıyor. Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, “500e’yi Türkiye pazarı ile araç bulunurluğu bakımından en doğru tarihte buluşturduğumuza inanıyoruz. Fiat 500e bu haftadan itibaren tüm Fiat bayileri ve markamızın online satış platformu “fiatonline” üzerinden satışa sunuluyor. 500e’nin Türkiye’de kısa sürede sevileceğine ve FIAT markasının satışlarında pozitif etki sağlayacağına inanıyoruz” dedi.



Leapmotor T03

Ön satış fiyatı 699 bin TL olarak açıklandı

Ulu Motor distribütörlüğünü üstlendiği Çinli Leapmotor’un 5 kapılı şehir otomobili T03 için ön sipariş almaya başladı. Nisan 2023 itibarıyla müşterilerine teslim edilecek olan Leapmotor T03’ün Mart ayına özel ön satış fiyatı 699 bin TL olarak açıklandı. Bu fiyatıyla Leapmotor T03, Türkiye pazarında satılan un ucuz elektrikli oldu. Leapmotor T03, WLTP City ölçümlerine göre şehir içinde 417 km’ye varan menzil sağlıyor ve hızlı DC şarj ile 36 dakikada yüzde 30’dan yüzde 80 doluluğa gelebiliyor. Ulu Motor Global Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Ulubaş, “Leapmotor T03 için düzenlediğimiz avantajlı ön satış kampanyasının yoğun ilgi görmesini bekliyoruz. Ön sipariş veren müşterilerimiz araçlarını online olarak canlı bir şekilde takip edecekler. T03 ile başladığımız model atağımızı, 2023’ün üçüncü çeyreği gibi elektrikli SUV C11 ve elektrikli sedan C01 modelleriyle genişletmeyi hedeiyoruz” dedi.