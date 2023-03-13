"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 MART 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Şehrin 2 elektriklisi

13 Mart 2023, Pazartesi 11:41
Fiat 500’ün elektriklisi “500e” şirinliği ile göze çarparken, Nisan’da teslimata başlayacak Çinli “Leapmotor T03” ise en ucuz elektrikli olarak dikkati çekiyor.

RECEP BOZDAĞ - YALOVA

Fiat 500’ün elektrikli versiyonu Türkiye’de satışa sunuldu. Fiat 500e La Prima Hatchback gövde tipi 869 bin 900 TL, 3+1 gövde tipi 899 bin 900 TL, cabrio gövde seçenekli versiyonu 929 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla, “fiatonline” platformu ve tüm showroomlarda yerini aldı. Fiat 500e, 42 kWh kapasiteli lityum iyon bataryalarıyla, WLTP normuna göre ortalama 320 km’ye kadar menzil sunuyor. Yine hızlı şarj özelliğiyle araç 35 dakikada yüzde 80 oranında şarj edilebiliyor.

Yeni 500e’nin elektrik motoru 0 km/s’den 100 km/s’ye 9.0 saniyede çıkarken, 0 km/s’den 50 km/s’ye 3.1 saniyede ulaşıyor. Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, “500e’yi Türkiye pazarı ile araç bulunurluğu bakımından en doğru tarihte buluşturduğumuza inanıyoruz. Fiat 500e bu haftadan itibaren tüm Fiat bayileri ve markamızın online satış platformu “fiatonline” üzerinden satışa sunuluyor. 500e’nin Türkiye’de kısa sürede sevileceğine ve FIAT markasının satışlarında pozitif etki sağlayacağına inanıyoruz” dedi.


Leapmotor T03

Ön satış fiyatı 699 bin TL olarak açıklandı

Ulu Motor distribütörlüğünü üstlendiği Çinli Leapmotor’un 5 kapılı şehir otomobili T03 için ön sipariş almaya başladı. Nisan 2023 itibarıyla müşterilerine teslim edilecek olan Leapmotor T03’ün Mart ayına özel ön satış fiyatı 699 bin TL olarak açıklandı. Bu fiyatıyla Leapmotor T03, Türkiye pazarında satılan un ucuz elektrikli oldu. Leapmotor T03, WLTP City ölçümlerine göre şehir içinde 417 km’ye varan menzil sağlıyor ve hızlı DC şarj ile 36 dakikada yüzde 30’dan yüzde 80 doluluğa gelebiliyor. Ulu Motor Global Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Ulubaş, “Leapmotor T03 için düzenlediğimiz avantajlı ön satış kampanyasının yoğun ilgi görmesini bekliyoruz. Ön sipariş veren müşterilerimiz araçlarını online olarak canlı bir şekilde takip edecekler. T03 ile başladığımız model atağımızı, 2023’ün üçüncü çeyreği gibi elektrikli SUV C11 ve elektrikli sedan C01 modelleriyle genişletmeyi hedeiyoruz” dedi.

Okunma Sayısı: 436
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Seçim takviminin başlangıç tarihi 18 Mart olarak belirlendi

    Ramazan zor geçecek

    Şehrin 2 elektriklisi

    Gaziantep, Adana ve Osmaniye'de eğitim yeniden başladı

    Malatya'da 4,7 ve 4,5; Hatay'da da 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi

    279 şüpheli tutuklandı

    Savaş ve depremin yıktığı Suriye'de barış ne zaman?

    Orta sınıf kalmadı

    Eğitim her alanda dökülüyor

    Ek vergi yerine kamu tasarruf yapsın

    Beşiktaş, Başakşehir engelini aştı

    Yunanistan'da tren kazasında ölenlerle ilgili protestolar sürüyor

    Günübirlik kararlarla devlet yönetilmez

    Kuzey Kore, "önemli ve pratik" savaş caydırıcılık önlemlerini kabul etti

    Trabzonspor'dan farklı galibiyet

    Depremin kuvvetini üçte bire kadar indiriyor

    Pakistan'dan çadır taşıyan ikinci uçak

    Adana'da 4,4 büyüklüğünde deprem

    Belen, Arsuz ve Hassa ilçelerinde yeni devlet hastaneleri hizmete başladı

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    “Eski CHP değiliz”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    “Deprem Bize Ne Diyor?”
    Süleyman KÖSMENE

    Dini dünya için kullanmak
    Risale-i Nur'dan

    Sebeplere teşebbüs, bir nevi fiilî duadır
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Karamsarlığa gerek yok
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasiye mecburî geçiş serüveni
    İlimdar Kaya

    Türkiye kazandı
    Mehmet KARA

    Seçim startı verilirken

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.