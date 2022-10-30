Skoda’nın yeni elektriklisi

Skoda, RS ailesini yeni bir tam elektrikli modelle daha genişletti.

Enyaq Coupe RS iV’nin ardından Enyaq RS iV modelini tanıtan Skoda, bu araçta 220 kW güç ve 460 Nm tork üreten iki elektrik motoruna yer verdi. Dört çeker sürüşe sahip Enyaq RS iV, 500 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabiliyor. Enyaq RS iV, diğer ENYAQ iV modellerinden 20 km/s daha fazla hız ile birlikte maksimum 180 km/s hıza erişebiliyor. Sıfır emisyonlu araç 0-100 km/s hızlanmasını 6.5 saniyede tamamlıyor. 82 kWh bataryalı model, 135 kW maksimum şarj gücüyle sadece 36 dakikada yüzde 10’den yüzde 80’e şarj olabiliyor.

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