Skoda satışlarını arttırdı

2023’ün ilk yarısında otomotiv sektöründe yaşanan tüm zorluklara karşın Skoda’nın satışları yüzde 19.9 artarak 432 bin 200 adet olarak gerçekleşti.

Bununla birlikte üretim adetleri ise geçen yıla göre yüzde 17.3 artış göstererek 535 bin seviyesine ulaştı. Skoda başarılı bir performansla, operasyon karını yaklaşık yüzde 35 artırarak 911 milyon euro elde etti. Bununla birlikte markanın ilk yarıda en çok tercih edilen modeli 97 bin 800 adet satış ile Octavia oldu. Octavia’yı 58 bin 400 adet ile Kamiq, 56 bin 200 adet ile Kodiaq, 52 bin 700 adet ile Karoq, 48 bin 300 adet ile Fabia, 34 bin 600 adet ile Superb izledi. Bununla birlikte Enyaq iV ailesinin satış adedi 31 binin üzerinde gerçekleşti. Skoda, geçtiğimiz günlerde tanıttığı güncellenen Scala ve Kamiq modellerinin yanı sıra 2023’ün ikinci yarısında yeni nesil Superb ve Kodiaq modellerinin örtüsünü kaldıracak.

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