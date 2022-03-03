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3 MART 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Stellantis rekoru

03 Mart 2022, Perşembe 17:00
Dünyanın önde gelen otomotiv gruplarından Stellantis, ilk yılında global çapta büyüme rakamları yakaladı.

Grubun net gelirleri, % 14’lük artış ile 152 milyar Euro’ya ulaşırken, düzeltilmiş faaliyet geliri (AOI) ise % 11,8 marj ve tüm segmentlerdeki kârlılık ile yaklaşık olarak iki katına çıktı ve 18 milyar Euro oldu. Yalnızca otomotiv değil, mobilite çözümleriyle de 2021 yılında dikkatleri üzerine toplayan grubun net kazancı 3 katına yakın artarak 13,4 milyar Euro oldu. İlk yılında güçlü kârlılık ve net nakit sinerjisi ile 6,1 milyar Euro endüstriyel serbest nakit akışı yakalayan Stellantis, yaklaşık olarak 3,2 milyar Euro net nakit faydası elde etti.   

İstanbul - Nihat Orhan

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