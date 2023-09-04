Superb ve Kodiaq’a yeni iç mekanlar

Skoda, yeni nesil Superb ve Kodiaq modellerinin dünya prömiyeri öncesinde tamamen yeniden tasarlanan kabinlerini tanıttı.

Superb ve Kodiaq modelleri pratik, kullanıcı dostu ve akılcı çözümleriyle dikkat çeken kabinini yeni nesilde daha ileriye taşıyor. Yeni modeller, dijital kokpit, ön cama yansıtmalı gösterge ve 13 inç bilgi-eğlence ekranı ile kabinlerde yeni teknolojileri ve zarifliği bir arada sunuyor. Yeni nesil Kodiaq ve Superb, daha geniş kabinlerinde tüm yolcular için daha fazla konfor sağlarken aynı zamanda da göz alıcı tasarımından ve kalitesinden de ödün vermiyor.

Okunma Sayısı: 131

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.