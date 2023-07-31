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1 AĞUSTOS 2023 SALI - YIL: 54

Tedbirler işe yaradı

31 Temmuz 2023, Pazartesi 22:29
İkinci el piyasasındaki fiyat dengesizliklerinin haksız kazanç ve vergi kaybına yol açtığını söyleyen MAİS AŞ. Genel Müdürü Çağdaş: “Bu sebeple Ticaret Bakanlığı’nın son dönemde almış olduğu tedbirler bayağı işe yaradı.”

RECEP BOZDAĞ - MARMARİS

Muğla Marmaris’te sıra dışı bir lansmana imza atan OYAK Grubu şirketlerinden MAİS AŞ, Dacia’nın şehirli tam elektrikli modeli Spring’i gazetecilerle buluşturdu. ‘Elektriklide Sıra Herkeste’ mottosuyla Türkiye’de satışa çıkan yeni Spring, 65 beygir gücünde ve ortalama 220 km’ye kadar menzile ulaşabilirken, şehir içinde 310 km kadar gidebiliyor. Tek donanım seviyesiyle satışa çıkan elektrikli Spring, bagaj hacmi 290 litre. DC (hızlı şarj) tipi şarjla 1 saatten az bir sürede yüzde 80 şarja ulaşıyor.  

Yıl sonu hedefi 2 bin 500 adet satış

Yeni Dacia Spring ve otomotiv pazarıyla ilgili basın mensuplarını sorularını yanıtlayan MAİS AŞ Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, “Elektrikli otomobil deneyimini herkes için ulaşılabilir kılma hedefi ile yeni Dacia Spring’i kullanıcılarla buluşturduk. Türkiye’nin ‘en ulaşılabilir elektrikli modeli’ olarak lanse ettiğimiz Spring, satışa çıktığı 7 Temmuz’dan bu yana yaklaşık 400 adet satıldı. Yoğun ilgi gören aracın bu yıl 2 bin 500 adetlik satışa ulaşmasını hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu. 

Yüzde 45 spekülatif amaçlı alımlar

Otomotiv pazarında ocak-haziran dönemini değerlendiren Çağdaş, “Ekonomik beklentiler, kurların yükselmesi, daha da yükselecek olması, faizlerin artması, tüketici kredilerinin kullanmasının oldukça zor hale gelmesi gibi beklentilerimiz zaten vardı. Yani ekonomik istikrar programının uygulanması birtakım tabii zorlukları da beraberinde getiriyor. Bu özellikle ocak-haziran döneminde bakıldığında satışların yüzde 40-45’inin spekülatif amaçlı alımlardan kaynaklı olduğunu net olarak söyleyebilirim” açıklamasını yaptı.

Haksız kazanca ve vergi kaybına yol açtı

İkinci el araç piyasasıyla ilgili de beyanda bulunan Çağdaş şunları söyledi: “Özelikle fiyat dengesizlikleri hem haksız kazanca hem de vergi kaybına yol açtı. Bunun için bir takım girişimlerimiz oldu. Çünkü bu haksız kazanç bir anlamda. Çok ciddi de bir vergi kaybıydı. Bu sebeple Ticaret Bakanlığı’nın son dönemde almış olduğu tedbirler bayağı işe yaradı. İkinci el piyasasının rehabilite edilmesi lazım ve ikinci el araç ticareti yapanların çok ciddi ve dikkatli bir şekilde gözden geçirilmesi lazım.”

‘İkinci yarı yılda talep fazlası olmayacak’

Otomotiv pazarında yılın ilk altı ayında yaklaşık 556 bin araç satıldı” diyen Çağdaş, “Acaba 2023’te bir milyonu geçer mi? diyenler var. Hatta bir buçuk milyon yönünde söylentiler var. Ben bunlara çok katılmıyorum. Fakat, sıfır araç temininde zorluklar yaşanması, enflasyonist baskılar sebebiyle fiyat artışlarının ikinci el yoluyla ciddi bir kazanç kapısı elde edilmek istenmesi vesaire gibi unsurlar, yılın ikinci yarısı özellikle eylülden sonra çok etkili olmayacaktır. Yani bir miktar stok oluşmaya başlaması durumu, bayilerde de distribütörlerde de yaşanacaktır. Dolayısıyla ben ikinci yarı yılda birinci yarı yıl gibi bir talep fazlasının olacağını zannetmiyorum.” 

 

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