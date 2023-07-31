Toyota’dan ilk 6 ayda 4.9 milyon adetlik satış

TOYOTA, 2023’ün ilk yarısında da istikrarlı yükselişini devam ettirdi.

Toyota, 2023’ün ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 daha fazla araç satışı gerçekleştirdi ve 4 milyon 937 bin araç sattı. Toyota’nın Japonya’daki satışları yüzde 33 artarak 878 bin adet oldu. Amerika’da 1.2 milyonun üzerinde satış adedi elde eden Toyota, Asya’da da 1,5 milyon araç satışı gerçekleştirdi. Avrupa’da da satışlarını artıran Toyota, bu dönemde 570 binin üzerinde araç satışı elde etti.

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