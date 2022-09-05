Toyota Hafif Ticaride rekora koşuyor

Toyota’nın Toyota Professional ürün gamı ticari araç kullanıcıları tarafından büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Toyota Hilux, Proace City ve Proace City Cargo olmak üzere üç araçtan oluşan ticari ürün gamında ilk 8 ayda marka adına Türkiye’de tüm zamanların en yüksek satış adedine ulaştı. Ocak-Ağustos döneminde 6 bin 373 adetlik hafif ticari araç satışına imza atan Toyota, Ağustos ayında ise 6 bin 289 adet ticari araç satışı gerçekleştirdi. Bu rakamlara göre geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla adet olarak yüzde 50’lik artış elde edildi. Bununla birlikte Toyota’nın hafif ticari araçlardaki pazar payı geçen yıla göre yüzde 2,2 puan artarak yüzde 6,1’e ulaştı. İlk 8 ayda en çok tercih edilen hafif ticari Toyota modeli, Hilux pick-up oldu. İlk 8 ayda 4 bin 346 müşteri Hilux modelini tercih etti. Hilux pick-up modelini ise, ilk 8 ayda 1.458 adet ile Proace City ve 485 adet ile Proace City Cargo izledi.