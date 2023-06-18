Toyota ‘nın ‘gelecek’ yönü

Toyota, “Geleceğin Otomobillerini Değiştirme” teması altında bir mobilite şirketine dönüşümünü destekleyen yeni teknolojiler duyurdu.

Toyota, Nisan ayında açıkladığı yol haritası bağlamında elektrifikasyon, akıllı teknolojiler ve farklı ihtiyaçları karşılayan teknolojik çözümlere odaklanmaya devam edecek. Yeni nesil batarya teknolojileri ve sonik teknolojisi gibi inovasyonlarla birlikte Toyota, tek şarjla 1000 kilometre menzil sağlayan otomobiller sunmayı planlarken, araçların aerodinamik performansını yapay zekayla destekleyecek. Yeni nesil tam elektrikli araçları global ölçekte sunacak olan Toyota, tüm segmentlere hitap eden modellerini 2026’da tanıtacak. (ayrıntılar www.otohavadis.com’da)

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