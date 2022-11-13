Toyota, otomotivin yine en değerlisi

Toyota, Interbrand Marka Danışmanlığı Ajansı tarafından gerçekleştirilen “Dünyanın En Değerli Markaları” araştırmasında bir kez daha tüm otomobil markaları arasında ilk sırayı aldı.

Marka değerini yüzde 10 oranında artıran Toyota, aynı zamanda bir sıra daha yükselerek tüm markalar sıralamasında 6. sırada yer aldı. 2004 yılından bu yana sektöründe birinci sırada yer alan Toyota’nın marka değeri 54 milyar 107 milyon dolardan 59 milyar 757 milyona çıktı. Sadece otomotiv sektörüne değil aynı zamanda geleceğin mobilitesine de öncülük eden Toyota, 2025 yılına kadar yılda 5.5 milyon elektrik motorlu araç satmayı hedefliyor. 2025’e kadar ise 15’i sıfır emisyonlu olmak üzere 70 adetlik elektrik motorlu ürün gamına sahip olacak.

Okunma Sayısı: 88

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.