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23 KASIM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Trafiğe kayıtlı araç sayısı 26,2 milyon oldu

23 Kasım 2022, Çarşamba 11:00
Trafiğe ekimde 102 bin 403 aracın kaydı yapıldı, 2 bin 493 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı 99 bin 910 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,5 artarak 102 bin 403'e çıktı. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 16,3 düşerek 2 bin 493 oldu. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı ekimde 99 bin 910 artış kaydetti.

Geçen ay trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 42,8'ini otomobil, yüzde 30,7'sini motosiklet, yüzde 16'sını kamyonet, yüzde 6,7'sini traktör, yüzde 2,9'unu kamyon, yüzde 0,4'ünü otobüs, yüzde 0,4'ünü minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı. Söz konusu dönemde kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 15,2, kamyonette yüzde 14,1, özel amaçlı taşıtta yüzde 11, otomobilde yüzde 10, otobüste yüzde 5,6, traktörde yüzde 3,5 artarken, motosiklette yüzde 15,9 ve kamyonda yüzde 14,1 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,5 yükseldi. Ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yıllık bazda, motosiklette yüzde 61,3, otobüste yüzde 28,3, kamyonette yüzde 24, kamyonda yüzde 16, traktörde yüzde 14,5, otomobilde yüzde 0,6 artarken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 25,7 ve minibüste yüzde 7,8 geriledi.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı ekimde yıllık bazda yüzde 4,5 artarak 26 milyon 229 bin 1'e yükseldi. Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54'ünü otomobil, yüzde 16,1'ini kamyonet, yüzde 15,5'ini motosiklet, yüzde 7,9'unu traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Devri yapılan araçlar

Geçen ay 762 bin 921 taşıtın devri yapıldı. Ekim ayında devri yapılan taşıtların yüzde 65,6'sını otomobil, yüzde 16,8'ini kamyonet, yüzde 8,1'ini motosiklet, yüzde 4,2'sini traktör, yüzde 2,6'sını kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekimde 43 bin 819 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bu otomobillerin marka bazında dağılımına bakıldığında, ilk 3 sırada yüzde 16,8 ile Fiat, yüzde 10,9 ile Renault, yüzde 8,1 ile Volkswagen'in yer aldığı görüldü.

Ocak-ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 70,4'ü benzinli

Ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 1,1 artarak 1 milyon 9 bin 902, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 13,3 azalarak 29 bin 559 oldu. Böylece ocak-ekim döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 980 bin 343 artış gerçekleşti.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan 454 bin 332 otomobilin yüzde 70,4'ü benzin, yüzde 17,8'i dizel, yüzde 8,5'i hibrit, yüzde 2,1'i LPG ve yüzde 1,2'si elektrikli yakıtlardan oluştu. Ekim sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 157 bin 691 otomobilin yüzde 37'sinin dizel, yüzde 35,2'sinin LPG, yüzde 26,5'inin benzin yakıtlı, yüzde 1'inin elektrikli veya hibrit yakıt türüne sahip olduğu kayıtlara geçti.

Yılın 10 ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 31,9'u 1300 ve altı, yüzde 27,3'ü 1401-1500, yüzde 24,1'i 1301-1400, yüzde 9,2'si 1501-1600, yüzde 5,5'i 1601-2000, yüzde 0,8'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu kayıtlara geçti.

Ocak-ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 40,1'inin beyaz, yüzde 28,4'ünün gri, yüzde 11,5'inin mavi renkli olduğu belirlendi.

AA

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