Türkiye’de çok satılan 3. elektrikli

İngiliz MG (Morris Garages), yılın ilk dört aylık döneminde Batı Avrupa’da 26 bin 400 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirirken yüzde 4,9’luk pazar payı ile ilk 5 marka arasında yerini aldı.

Doğan Trend Otomotiv tarafından Türkiye’de satışa sunulan MG4, henüz ilk ayında gerçekleştirdiği satış performansıyla Türkiye’de en çok satılan 3’üncü elektrikli otomobil oldu. Ayrıca, MG4 Electric, henüz lansman ayında markanın Türkiye’de bugüne kadar bir ay içinde en çok satan elektriklisii oldu. Haziran ayında da MG4 Electric hemen teslim avantajıyla sunulmaya devam ediliyor.

Okunma Sayısı: 54

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.