Türkiye’nin önemi arttı

Mobil Oil Türk Genel Müdürü Münci Bilgiç, “Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş neticesinde dünya çapındaki pek çok enerji firması Rusya’daki faaliyetlerine son verdi. Bu durum Türkiye’deki pek çok sektör için ticaret ve üretiminde fırsatları da beraberinde getirdi. Türkiye’nin öneminin artmasına sebep oldu” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlediği toplantıda Mobil Türkiye ekibi, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda, Mobil Türkiye’nin yaptıklarının ve hedeflerinin yanı sıra madeni yağ sektörüyle ilgili de açıklamalarda bulunan Mobil Oil Türk Genel Müdürü Münci Bilgiç, “117 yıl önce Türkiye’de faaliyete başladık ve hem üretiyoruz hem de ihracat yapıyoruz. 2021’de 11 ton ihracat yaparken bu yılın ilk ayında ihracatımız 9 bin tona ulaştı. 2023’te de yeni pazarların etkisiyle 14 bin ton ihracat hedefimiz var” dedi. “Bu hedef doğrultusunda Türkiye’deki fabrikamızın kapasitesini yüzde 20 oranında büyüteceğiz ve istihdamı artıracağız” diyen Bilgiç, “Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş neticesinde dünya çapındaki pek çok enerji firması Rusya’daki faaliyetlerine son verdi. Bu durum Türkiye’deki pek çok sektörün ticaret ve üretiminde fırsatları da beraberinde getirdi. Özellikle Orta Asya ülkelerinden ciddi şekilde ürün taleplerinin artmasına ve Türkiye’nin jeopolitik önemini artmasına neden oldu” ifadesini kullandı.

Orta Asya Türkiye’ye bağlandı

Mobil, Rusya’daki faaliyetlerini durdurunca Orta Asya bölge ve ülkelerinin yağ satış ve tedarik yönetimi Mobil Türkiye’ye bağlandığını söyleyen Bilgiç, “Hali hazırda Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Gürcistan’ın ihtiyaçlarını biz gidereceğiz. Böylece ihracatımızı arttıracağız. Tabii o bölgelere ihracat yapmanın en güvenilir ve tasarruflu yolu trenle taşımacılık. Makine ağının daha da iyileştirilmesi adımlar atılması gerekir” değerlendirmesinde bulundu.

‘E’ araçlara özel ürünümüz var

Elektrikli araçlar için de ürün geliştirdiklerini anlatan Bilgiç, “Elektrikli araçlardaki ihtiyaç duyulan önemli konulardan bir tanesi araçdaki pilin çok hızlı bir şekilde ısınmasına karşılık sizin belirli özellikleri sağlayan sıvılarla bu sıcaklığı kontrol altında tutmanız gereği. Bildiğimiz madeni yağlardan daha farklı olarak Mobil EV Fluid, bu ihtiyaca cevap verecek şekilde hazırlandı ve tüketicilerin kullanımına sunuluyor. Hatta bazı elektrikli otomobil üreticilerine ilk dolum olarak veriliyor.”