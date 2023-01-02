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2 OCAK 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

Üretim seçeneğiyle geri döndü

02 Ocak 2023, Pazartesi
Çinli Chery kapatmış gibi göründüğü Türkiye pazarına üretim seçeneğiyle geri döndü. Türkiye’yi, Avrupa stratejisi kapsamında kilit bir ülke olarak gören şirket, ilk araçlarını Mart 2023 içinde satışa sunarken, eski Chery müşterilerini unutmayacaklarını belirtiyor.

İSTANBUL - RECEP BOZDAĞ
[email protected]il.com

Çinli Chery, Türkiye pazarına güçlü ve iddialı bir giriş yapmayı hedefliyor. Konuyla ilgili olarak İstanbul’da bir basın lansmanı gerçekleştiren şirket, basın mensuplarının sorularını cevaplamaya çalıştı. Bazı soruların cevapları havada kalsa da Çinli Chery’nin yine yeniden diyerek büyük bir yatırımla geri döndüğü ortaya çıktı. Toplantıda, 20 yaşında son derece genç bir marka olduklarını ifade eden Chery Türkiye Başkanı Fenghuo Si, ilk olarak 80’den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını, 11 milyon Chery kullanıcısı olduğunu, 2.3 milyonun üzerinde denizaşırı müşterilerinin bulunduğunu söyledi.

Tüm Chery kullanıcılarını kapsayacak şekilde hizmet vereceklerini belirten Si, “Türkiye dünya pazarları içerisinde çok büyük potansiyele sahip. Türkiye, Chery’nin Avrupa’ya açılması konusunda önemli bir aşama. Bizim için ilk aşamada bu know-how’ın önemi var. Pazarı doğru analiz ettiğimizi ve buna göre ürünlerimizi de ürettiğimize inancımızdan dolayı pazara yeniden girerken, Türkiye’deki müşterilerimizi de tatmin edeceğiz. Türkiye, Chery’nin Avrupa stratejisi kapsamında kilit bir ülke. İlk aşamada tüm otomobillerimiz Çin’den ithal edilecek. Ürünlerimiz beğenilir ve pazar payımız yüksek olursa üretim ihtimalini de değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye pazarına inancımız tam

Chery’nin kendisinin gelmesini neden tercih ettiğine dair bir soruya cevap veren Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan da, “Yeni bir sistemi Chery marka konsepti ile Türkiye’de yeniden tasarlıyoruz. Eylül ayı ortasında şirketimizi kurarak Türkiye’de resmi faaliyete geçtik. Türkiye aslında tüm global markalar gibi Chery’nin de çok uzun zamandır odağında. Chery, 4 yılı aşkın süredir Türkiye pazarıyla ilgili pek çok araştırma yaptı. Türkiye’ye nasıl geleceği ile ilgili uzun bir süre çalıştı. Yani bir günde alınmış bir karar değil. Çünkü Chery için Türkiye her zaman bir odak pazardı. Dolayısıyla tüm bu analizler sonunda Türkiye’ye kendi yatırımıyla gelme kararı aldı.

Araçlarımızı 2023 baharda -Mart’ta- Türkiye pazarına gelişi için hazırlanıyoruz. Aslında biz Eylül’den bu yana lojistik, üretimi, dağıtım ağı, bilgi işlem sistem altyapısı, insan kaynakları ve organizasyon yapısıyla yepyeni bir konsepti dizayn ediyoruz Türkiye’de, yeniden.. Temmuz’da başladık buna. Büyük bir hızla sizlerle ve müşterilerimizle araçlarımızı buluşturmak için çalışıyoruz. Türkiye pazarına kendi yatırımı ile gelme kararı almıştır. Çünkü, bu karar, markanın Türkiye pazarına olan inancının da tam bir göstergesidir. Ayrıca bugün marka olarak tüm müşterilerimizin arkasındayız” şeklinde konuştu.

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