Üst Yönetim Clio için geldi

Yenilenen Renault Clio, Türkiye’de Eylül’de yollara çıkacak. Bursa OYAK Renault fabrikalarında üretilen yeni Renault Clio, Renault Global Üst Yöneticisi (CEO) Fabrice Cambolive, Tasarımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Gilles Vidal, Renault Ürün Performansı Başkan Yardımcısı Bruno Vane ve MAİS AŞ Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş’ın katılımıyla tanıtıldı.

Cambolive, “OYAK ile başarılı iş birliğimizin sonuçlarından biri olarak Türkiye, Clio için en büyük ikinci pazar konumunda yer alıyor” dedi. Yeni Clio’nun, yeni ve etkileyici ön cephesi ve daha sportif Esprit Alpine donanım seçeneğiyle, modern bir karakter sergilediğini belirten Cambolive, ‘Bursa OYAK Renault fabrikalarında üretilen segmentinin lider modeli Clio, yenilenen tasarım ve donanım özellikleriyle Türk kullanıcıların daha da beğenisini kazanacak’ dedi. Öte yandan, marka tarafından paylaşılan bilgiye göre, bugüne kadar dünya genelinde 16 milyon satış başarısı yakalayan Renault Clio, küresel çapta en çok satanlar arasına girdi. Araç, Avrupa’da ve Türkiye’de ‘Yılın Otomobili’ ödüllerini kazandı. Dünyada en çok Clio satılan ikinci ülke konumunda olan Türkiye’de, bugüne kadar 600 binden fazla Clio satışına imza atıldı. Türkiye’de üretilen ve OYAK Renault Fabrikaları’nda 3,4 milyon adetlik üretimi aşan Renault Clio, günümüzde B-HB segmentinde satılan her iki araçtan biri olarak öne çıkıyor.

İstanbul - Recep Bozdağ