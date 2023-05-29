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29 MAYIS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Yastık altında otomobil var!

29 Mayıs 2023, Pazartesi 16:41
MAİS AŞ Genel Müdürü Çağdaş, otomobil satışlarında kredili satışların azaldığına, nakit satışların arttığına dikkat çekerken, “Türkiye’de normal zamanlarda her 100 aracın 60’ı kredi ile satılıyordu. Şu anda peşin satışlar ağırlıkta. Çünkü yastık altındaki para, döviz vs. bozuluyor, araba alınıyor.” dedi.

RECEP BOZDAĞ - GÖKÇEADA

C SUV sınıfına iddialı bir modelle giriş yapan OYAK Holding çatısı altındaki MAİS AŞ, 1 Haziran’da resmi olarak satışa başlayacak Renault Austral’i sıra dışı bir etkinlikle basın mensuplarına tanıttı. Sadece özel durumlarda kullanılan Atatürk Havalima’nından özel uçakla Gökçeada’ya gidişle başlayan etkinlik, yeni Austral için özel hazırlanan sürüş rotalarında ve sürprizlerle devam etti. Sadece 1.3 litre 160 HP mild hybrid motor seçeneğiyle satılacak olan Austral, lansmana özel 1 milyon 190 bin TL fiyatıyla bayilerdeki yerini alacak.

İddialı bir model

‘2023 Avrupa’nın Satın Alınacak En İyi Otomobili’ ödülüne layık görülen Renault Austral, tasarımından renk seçeneğine, malzeme kalitesinden direksiyon ve konsoluna, teknolojisinden güvenliğine, performansından sürüş konforuna kadar, alışılmış Renault modellerinden farklı. 20 adet sürüş destek sistemi bulunan Austral, bütün halde konumlandırılan 12.3 inçlik gösterge paneli ve 9 inçlik dokunmatik ekranıyla bağlanabilirlik teknolojisinde de iddialı. 3D derinlik efektli yüksek teknoloji arka farlara sahip Austral’in, 500 litrelik bagaj hacmi mevcut. 

Hedef satış 6 bin adet 

Yeni Austral’in tanıtımında konuşan MAİS AŞ Genel Müdürü Berk Çağdaş, “Bu yıl için  6 bin adet Austral satışı hedefliyoruz. Ekim ayından itibaren de Austral’in tam hibrit modelini Türkiye’de satışa sunacağız. Türkiye’de daha sportif Esprit Alpine donanımıyla satışa sunulan ilk model olma özelliğine sahip yeni Renault Austral, kullanıcıların t ihtiyaçlarına hem teknolojik hem de tasarım özellikleriyle cevap verecek. Austral ile beklentilerin de üstüne çıkıp C-SUV segmentinde liderliği hedefliyoruz” dedi.

Nakitle araç alımı arttı

Otomobil bulunurluğu konusuyla ilgili de konuşan söyleyen Çağdaş, “Böyle bir ortamda tüketiciler tabii olarak kendi kendilerine bir spekülasyon oluşturuyor. Türkiye’de normal zamanlarda her 100 aracın 60’ı kredi ile satılıyordu. Şu anda peşin satışların çok ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Çünkü yastık altındaki para, döviz vs. bozuluyor, araba alınıyor. Çünkü faizi uygun bulmuyor veya dövizde iniş çıkıştan çekiniyor. ‘Ama enflasyon var, araba fiyatları artacak’ diyor. Bir yatırım aracı olarak görülüyor adeta otomobil” dedi.

Kısaca Renault Austral

lDikkat çekici, atletik ve aynı zamanda zarif bir dış tasarım lEsprit Alpine versiyonuna özel atletik görünümü vurgulayan Saten Mineral Gri renk seçeneği bulunan Yeni Renault Austral; Sedef Beyaz, Alev Kırmızı, Demir Mavi, Yıldız Siyah ve Mineral Gri gövde renkleriyle de satışta. lElmas kesimli Daytona Siyahı 20 inç alaşım jant. l9 inç OpenR bilgi-eğlence ekranı ve 12,3 inç dijital gösterge paneli. lKablosuz şarj ünitesi. lSürücü, 48 farklı renk arasından seçim yapabilir. l500 litrelik bagaj hacmi, 16 cm kaydırılabilir arka koltuklar sayesinde 575 litreye çıkıyor. l1.3 litre 160 bg 12V mild hybrid motor, 270 Nm maksimum tork kullanıma sunuyor ve ortalama 6,3 lt/100 km yakıt tüketiyor. lEuro NCAP testlerinde aldığı 5 yıldız. lYaya ve bisiklet algılama fonksiyonlu Aktif Acil Fren Destek Sistemi gibi 20 adet sürüş destek sistemi.

(ayrıntılar www.otohavadis.com'da)

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