Yatırım, istihdam ve üretim arttı

İstanbul’da düzenlediği toplantıda basın mensuplarıyla buluşan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) yöneticileri, 2022 yılını verilerini değerlendirdi.

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Verilere göre, 2022’nin 12 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 1 milyon 352 bin 648 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise ise yüzde 4 artarak 810 bin 889 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 402 bin 189 adedi buldu.

İhracat 31,5 milyar dolar oldu

Ocak-Aralık döneminde otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 4 artarak 970 bin 124 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı yüzde 1 artarken, ticari araç ihracatı ise yüzde 7 arttı. Traktör ihracatı ise yüzde 7 artarak 18 bin 154 adet olarak gerçekleşti. Böylece Ocak-Aralık döneminde toplam otomotiv ihracatı, yüzde 6 artarak 31,5 milyar dolar oldu. Toplam pazar ise yüzde 7 artarak 827 bin 147 adete ulaştı.

İstihdam yüzde 9 arttı

Toplantıda açıklamalarda bulunan OSD Başkanı Cengiz Eroldu, “Otomotiv sanayi 2022’de 1 milyar dolara yaklaşan bir yatırım harcaması gerçekleşti. Bu da sanayi ve ülke açısından son derece pozitif bir gelişme. Bu istihdama da etki etti ve çalışan sayımız yüzde 9’luk bir artışla 56 bin 70 oldu. Yatırımlar üretimi yüzde 6 arttırırken, kapasite kullanım oranını da yüzde 64’ten yüzde 70’e yükseltti” dedi.