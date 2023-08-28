Yeni 2008’de teslimatlar Eylül’de

Hem Avrupa’nın hem de Türkiye’nin B-SUV segmentinde en fazla satılan modeller listesinde üst sıralarda yer alan Peugeot 2008, yenilenmesinin ardından, ülkemizde de satışa sunuldu.

Benzinli, dizel ve elektrikli 3 farklı motor seçeneği ile Türkiye pazarında yer alan yeni SUV modelinde ilk teslimatlar Eylül ayı başı itibarıyla başlayacak. Tamamı EAT8 otomatik şanzımanlı benzinli ve dizel 2008 seçenekleri ilk aşamada ALLURE ve GT donanımlarıyla Türkiye’ye giriş yaparken elektrikli model versiyonu olan e-2008, sadece GT donanımında satın alınabiliyor. 1.2 PureTech 130 HP motora sahip yeni Peugeot 2008’in fiyatları 1.444.500 TL’den başlarken 1.5 BlueHDi 130 HP motoru barındıran yeni Peugeot 2008 için başlangıç fiyatı 1.550.500 TL olarak öne çıkıyor. 115 kW’lik yeni elektrikli güç kaynağıyla daha yüksek performans ve uzatılmış menzil özellikleri gösteren Peugeot e-2008 GT’nin başlangıç fiyatı ise 1.580.000 TL olarak belirlendi.

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