Yeni 308 Eylül’de

Peugeot tarihinin en kapsamlı ürün serisi olan 300 Serisi’nin en son üyesi yeni Peugeot 308, modern ve şık tasarımıyla eylül ayında ülkemiz yollarına çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni Peugeot logosuna yer veren ilk model olmasıyla da dikkatleri üzerine çeken yeni 308, yine sınıfının referans noktası olacak. Peugeot’nun C hatchback sınıfında standartları belirleyen modeli yeni 308, çekici, teknolojik ve aerodinamik yapısıyla henüz ülkemizde satışa sunulmadan heyecan uyandırmayı başarmıştı. Yeni Peugeot 308, kişiselleştirilebilen dijital Peugeot i-Cockpit® 3D ile ve yeni PEUGEOT logolu dış tasarımıyla öne çıkıyor.

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