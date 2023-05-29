Yeni 5 serisi son çeyrekte

Borusan Otomotiv, içten yanmalı ve tamamen elektrikli motor seçeneklerinin bir arada sunulduğu Yeni BMW 5 Serisi Sedan’ı 2023’ün son çeyreğinde Türkiye’de satışa çıkaracak.

Yeni BMW 520d xDrive’da kullanılan dört silindirli 2 litre hacmindeki dizel ünite 197 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. İçten yanmalı dizel motora ek olarak görev yapan mild hybrid özelliğinin destekçisi elektrikli ünite ise 11 beygir güç 25 Nm tork değeriyle dikkat çekiyor. Mild hybrid özelliğine sahip dizel motorlu Yeni BMW 520d xDrive Yeni BMW 5 Serisi’nin tamamen elektrikli modeli i5 ile eş zamanlı olarak bayilerdeki yerini alacak.

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