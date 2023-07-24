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24 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Yeni Kona satışta

24 Temmuz 2023, Pazartesi
Hyundai, B-SUV segmentindeki yeni Kona modelini Türkiye’de satışa sundu. Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, tamamen yenilenen Kona’nın kendi segmentinde oldukça iddialı bir model olduğunu söyledi.

Hyundai olarak 40 yıldan fazla bir süredir SUV modelleri ürettiklerine dikkati çeken Berkel, “Hyundai’nin toplam satışlarının %50’sinden fazlasını SUV modelleri oluşturuyor. Kona da bu SUV ürün gamının en güçlü modellerinden bir tanesi. Tamamen yenilenen Kona, bir önceki modelle kıyaslandığı zaman birçok noktada sınırları zorluyor. Bu yıl için toplam 2 bin adet Kona satmayı hedefliyoruz” dedi. Yeni Hyundai Kona 1.0 T-GDi Elite 1 milyon 612 bin TL, 1.6 Hibrit 1 milyon 795 bin TL ve Kona 1.6 T-GDi N Line ise 1 milyon 826 bin TL’den alıcı bulacak.

(ayrıntılar www.otohavadis.com’da)

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