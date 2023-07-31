Yeni Megane E-Tech ön siparişe açılıyor

Renault Megane E-Tech, yüzde 100 elektrikli, iki versiyonla Türkiye’de satışa sunulacak.Yeni Megane E-Tech yüzde 100 elektriklinin Techno versiyonu lansmana özel (opsiyon hariç) fiyatı 1 milyon 499 bin TL, Iconic versiyonu fiyatı ise (opsiyon hariç) 1 milyon 599 bin TL oldu.

Elektrikli DNA’sını hem sürüş hem de tasarım ögeleriyle birleştiren aracın Iconic versiyonuna sahip olmak için ön sipariş dönemi 1 Ağustos’ta başlayacak. Ön sipariş sürecinde ilk 250 kişi, yeni Megane E-Tech yüzde 100 elektrikliye ağustosta sahip olacak. Markadan yapılan açıklamada, sabit fiyat garantisi sunulmadığı belirtildi. 60 KWh’lik ince tasarıma sahip bataryası ile 450 kilometre menzile sahip yeni Megane E-Tech yüzde 100 elektrikli, 160 kW/220 bg elektrikli motor performansıyla elektrikli otomobil sürüşünün tüm zevklerini yaşatıyor ve 0’dan 100 km/s’ye sadece 7,4 saniyede ulaşıyor.

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