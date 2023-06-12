Yeni nesil Doblo Türkiye’de

Dünya pazarlarına ihraç edilmek hedefiyle 2000 yılında Tofaş Fabrikası’nda üretilmeye başlanan ve Tofaş’ta üretildiği 23 yıl boyunca, pek çok başarıya imza atan FIAT Doblo’nun beşinci nesli Türkiye’de satışa sunuldu.

RECEP BOZDAĞ - BODRUM

İspanya’da üretilen yeni nesil Doblo’nun basın tanıtım toplantısı Muğla’nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirildi. FIAT Doblo, Cargo ve Combi gövde seçenekleriyle, Haziran ayında, FIAT bayilerindeki yerini alıyor. Yeni nesil Doblo, manuel şanzımanlı 100 HP gücünde 1,5 litrelik dizel motor seçeneği ve yine aynı motor seçeneğinde hem manuel hem de 8 ileri otomatik şanzımanlı 130 HP gücündeki iki motorla satışa sunuldu. Doblo Cargo lansmana özel 509 bin 900 TL’den, Doblo Combi ise 644 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sahiplerini bekliyor.

10 bin satış hedefliyoruz

FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, toplantıdaki konuşmasında, “FIAT Professional markası olarak 2022 yılını hafif ticari araçlar ürün gamımızı büyüterek kapatmıştık. Geçtiğimiz yıl 49 bin adet satış gerçekleştirdik ve hafif ticari araç pazarından yüzde 26 pay aldık. Doblo ve Fiorino minivan segmentinin lideri oldular. Geçen yıl aralık ayında orta ticari araç segmentine Fiat Scudo ve Ulysse ile yeniden ve güçlü bir şekilde giriş yaptık ve hafif ticari araç pazarının farklı segmentlerindeki tüm müşteri ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaya başladık.” ifadelerini kullandı. Üretimi İspanya ve Portekiz’de devam eden yeni nesil Doblo’nun da Türk tüketicisinin beğenisini kazanacağını dile getiren Aytaç, “Altı ay içerisinde 10 bin adet Doblo satışı gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi. Bu arada, Yeni Doblo’nun elektrikli motorla donatılan versiyonu, yılın son çeyreğinde FIAT bayilerindeki yerini alacak.

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