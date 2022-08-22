Yeni Niro satışta

Kia’nın çevre dostu SUV’u Yeni Niro Türkiye’de satışa sunuldu. Hem hibrit hem de elektrikli versiyonunun satışa çıktığı Yeni Niro sürücü ve yolcular için güvenliği, kullanılabilirliği ve rahatlığı arttırılarak ileri teknoloji özelliklerle donatıldı.

Yeni Kia Niro’nun bu özelliklerinin büyük bölümü, hibrit (HEV) ve elektrikli (BEV) Niro versiyonlarında standart olarak bulunuyor. Yeni Kia Niro Hibrit, 1.6 litrelik benzinli motor ve elektrik motoruyla 141 HP kombine güç ve 265 Nm kombine tork sunuyor. Yeni Kia Niro EV ise 204 HP (150 kW) güç ve 255 Nm torka sahip elektrik motorunu 64,8 kWh batarya ile birleştirerek 460 km (WLTP) sürüş menziline ulaşabiliyor. DC şarj imkânı da sunan Niro, 50 kW DC şarj istasyonlarında 65 dakikada, 100 kW DC istasyonlarda ise 45 dakikada %80 şarj olabiliyor.

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