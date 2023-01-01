Yeni Opel Astra, sw’si ile elektrikleniyor

2028 itibarıyla Avrupa’da tamamen elektrikli bir marka olmaya yönelik planlarını hayata geçirmeye devam eden Opel, Mokka ve Corsa’dan sonra Astra’nın da tamamen elektrikli versiyonuyla yoluna devam ediyor.

Astra, yeni nesliyle ilk kez tamamen elektrikli olarak seri üretime geçecek. Yeni Opel Astra Sports Tourer-e, aynı zamanda bir Alman üreticinin tamamen elektrikli ilk station wagon otomobili olarak tarihe geçiyor. 2023 baharından itibaren sipariş edilebilecek olan batarya elektrikli Astra-e’nin Türkiye’de 2023 yılının ikinci yarısından itibaren satışa sunulması hedefleniyor.

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