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16 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Yeni Santa Fe’de büyük hedef

15 Ağustos 2023, Salı
Hyundai, baştan sona yenilediği Yeni SANTA FE modeliyle SUV segmentinde tüm dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor.

Yeni modelin köşeli şekli ve uzun dingil mesafesi, SANTA FE’nin daha güçlü bir duruş sergilemesine yardımcı oluyor. Büyüyen boyutlara ek olarak daha cesur ve radikal bir şekilde karşımıza çıkan dış tasarım, hem şehir hem de tabiat merkezli ortamlar için son derece uyumlu bir duruş sergiliyor. Yeni SANTA FE’nin ön kısmı, H şeklindeki farları, keskin hatlı çamurlukları ve yukarıda konumlandırılmış motor kapağı sayesinde oldukça güçlü bir ilk izlenim bırakıyor. Sportif tavan çizgisi, geniş çamurluk eklentileri, daha kısa ön çıkıntı ve etkileyici tasarımlı 21 inç jantlarla merak uyandıran SANTA FE, bir başka deyişle segmentine farklı bir bakış açısı getiriyor. Tamamen katlanabilir ikinci ve üçüncü sıra koltuklar, bagaj kapağı açıkken iç mekana teras benzeri bir alan oluşturuyor. Amerika ve Avrupa dışındaki bazı pazarlarda da 194 HP gücündeki 2,5 litrelik benzinli motorla satışa sunulacak olan Yeni SANTA FE, ilk olarak yılın ikinci yarısında Kore’de satılmaya başlanacak. 

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