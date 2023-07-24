Yenilenen Peugeot 508 yollarda

D Segmenti’nde Peugeot’yu temsil eden 508, çok daha teknolojik, şık ve modern bir çehreye kavuştu. Yenilenen 508, tek motor ve şanzıman kombinasyonuyla lansmana özel fiyatlarla ülkemizde satışa sunuldu.

Yeni 508’de, ızgara motifi tamponun hacmine tamamen entegre olurken, 10 inçlik, yüksek çözünürlüklü merkezi ekran, bağlantılı navigasyon, doğal dilde ses tanıma, kablosuz bağlantı ve kablosuz güncelleme ile donatılan yeni PEUGEOT i-Connect® Advanced bilgi-eğlence sistemi daha da gelişmiş bir teknoloji deneyimi sağlıyor. 508, BlueHDi 130 turbo dizel motoru ve EAT8 otomatik şanzımanı 300 Nm’lik maksimum tork üretiyor. Böylece yüksek çekiş kapasitesi ve WLTP verilerine göre 4.4 ile 6.3 lt/100 km arasında değişen yakıt tüketimi var.

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