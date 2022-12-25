Yepyeni KONA geliyor

Hyundai’nin ikonik otomobili KONA, teknoloji odaklı yeni nesil bir tasarım felsefesiyle geliyor.

Benzinli, hibrit ve elektrikli motor tipleriyle geliştirilen otomobilde N Line versiyonu da var. Hyundai, B-SUV modeli KONA’nın yeni neslini tanıtan ilk görselleri yayınladı. Tamamen elektrikli bir model baz alınarak geliştirilen Yeni KONA, fütüristik bir tasarımla öne çıkıyor. Tamamen elektrikli (BEV) başta olmak üzere, hibrit elektrikli (HEV) ve içten yanmalı motor (ICE) opsiyonlarıyla gelen KONA, daha fazla sportif bir görünüm ve sürüş isteyenler için de N Line versiyonunu sunuyor. Hyundai, Yeni KONA modeliyle ilgili daha fazla detayı önümüzdeki aylarda açıklayacak.

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