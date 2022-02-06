Yılın en güzeli seçildi

Fransız lüks otomobil üreticisi DS Automobiles’in DS 4 modeli 2022’nin En Güzel Otomobili seçildi.
DS Design Studio Paris tarafından tasarlanan ve göz alıcı tasarımıyla rakiplerinden ayrılan DS 4, 37. Uluslarası Otomobil Festivali (Festival Automobile International) jürisi tarafından yılın en güzeli ödülüne layık görüldü. 2022 Yılın En Güzel Otomobili ödülü, DS Automobiles’in son sekiz yıl içerisinde Uluslararası Otomobil Festivali etkinliğinden kazandığı yedinci ödül oldu.
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