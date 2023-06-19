Yılın Otomobili ‘Nissan X-Trail’

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 8’nci kez gerçekleştirilen ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ yarışmasında Nissan X-Trail, 3580 puan alarak finale kalan 7 otomobil arasından yılın otomobili olarak seçildi.

OGD, tarafından Intercity İstanbul Park’ta düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” final gecesi ve ödül töreninde ayrıca üç farklı kategorideki birinciler de belli oldu. “Yılın Basın Lansmanı” ödülünü Iğdır ve Kars’ta düzenlenen Dacia Jogger lansmanı alırken, “Yılın İnovasyonu” ödülü “arka koltuk ekran deneyimi” ile BMW 7 serisine ve “Yılın Tasarımı” kategorisi ödülü de Peugeot 408’e verildi. Türkiye’nin “Otomobil Oscarı” olarak adlandırılan Türkiye’de Yılın Otomobili ödül töreninde konuşan OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, “Yılın Otomobili bir marka haline geldi” derken, Nissan X-Trail’in birinci seçilmesine dair Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem, otomotiv gazetecilerinin verdiği bu karardan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. (ayrıntılar www.otohavadis.com’da)

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