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29 MAYIS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

‘Yılın Otomobili Ödülü’ bir referans oldu

29 Mayıs 2023, Pazartesi 16:45
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından 8’inci kez düzenlediği “Yılın Otomobili” yarışmasında heyecan, İntercity İstanbul Park’ta düzenlenen test sürüşü etkinliğiyle devam etti.

33 aday otomobil arasından ilk 7’ye kalan BMW X1, Dacia Jogger, Hyundai IONIQ 5, Nissan X-Trail, Opel Astra, Peugeot 408 ve Toyota Corolla Cross, burada son kez test edildi. Konusunda uzman otomotiv gazetecilerinin oylarıyla belirlenen ‘2023 Türkiye’de Yılın Otomobili’nin kazananı 13 Haziran’da düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Markalar, ödülü yurt dışında da kullanıyor

‘Yılın Otomobili’ yarışmasıyla ilgili konuşan OGD Başkanı Ufuk Sandık, “Türkiye’deki otomotiv markaları için önemli bir yarış haline geldi ve bu ödülü almak için çok çaba sarf ediyorlar. Türkiye’de Yılın Otomobili olan markalar, kendi sitelerinde, basın bültenlerinde ve bunu bir şekilde yurt dışında da kullanıyor. Bu da Yılın Otomobili organizasyonun ne denli önemli bir hal aldığını gösteriyor. Bütün bu söylediklerimin yanı sıra vatandaşlar arasında da bir referans olarak kabul edilmesi çok önemli” dedi.

Togg gelecek yıl adaylar arasında yer alabilir

‘Yılın Tasarımı’, ‘Yılın Basın Lansmanı’ ve ‘Yılın İnovatif Projesi’ dallarında da ödül verileceğini söyleyen Sandık, “ODMD’nin model dökümüne, satış rakamlarına göre şubat sonu itibarıyla satışa sunulmuş otomobilleri aday olarak gösteriyoruz. Dolayısıyla Togg, nisan sonu mayıs ayı başı gibi satışa sunulduğu için bu değerlendirmeye giremedi. Gelecek yıl Togg, T10X modeli ya da hazır olursa sedan modeliyle adaylar arasında olabilecek. Ancak bu yıl Togg’un Truemore uygulaması yılın İnovasyon Adayları kategorisinde yarışacak.”

RECEP BOZDAĞ - İSTANBUL

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