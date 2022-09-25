Yılın ticari aracı Volkswagen’den

IAA Transportation 2022’de model atağı gösteren Volkswagen Ticari Araç, fuarda ayrıca bir büyük ödülün de sahibi oldu.

Bu yıl 31’incisi düzenlenen International Van of the Year (IVOTY) – Uluslararası Yılın Ticari Aracı Ödülleri’nde ID. Buzz Cargo büyük ödüle layık görüldü. Ödüle layık görülen ID. Buzz ailesinin tamamen yük ve eşya taşımacılığına yönelik ID. Buzz Cargo modeli IAA Transportation 2022 fuarında ilk kez tüketiciyle buluştu. ID. Buzz Cargo, 425 km’ye kadar menzil ve 30 dakika gibi bir sürede hızlı şarj özellikleriyle dikkat çekiyor. ID. Buzz Cargo sonbahardan itibaren Avrupa, 2024 yılının ilk çeyreğinden tarihinden itibaren de Türkiye yollarında kendini gösterecek. Fuarda Yeni Amarok da ilk kez tüketicilerin karşısına çıktı.

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