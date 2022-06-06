Yüksek enflasyonla otomotiv de büyüyemez

Ekonomideki gelişmeler otomotiv sektörünü de etkilemeye devam ediyor. Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, “Sektör yüksek enflasyon ile büyüyemez, gelişim gösteremez” dedi.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte servis girişlerinde artış olmasına karşın sürdürülebilir bir büyümenin sağlanamadığına dikkat çeken Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem “Otomotiv sektörünün her alanında olduğu gibi satış sonrası hizmetlerde de etkilendiğimiz en önemli hususlar yüksek enflasyon ve yüksek döviz kuru. Bakım maliyetlerinde son 1 yılda ortalama yüzde 100’e yakın artış yaşanmasının birinci sebebi 1 yılda yedek parça fiyatlarında yüzde 91 artışla karşı karşıya kalmamız; sahada ise belirli yedek parçalarda yüzde 200’e varan artışlar görüyoruz. Hem sektöre emek veren çalışanların mutluluğu, hem de tüketicilerin memnuniyetine yüksek enflasyon ve yüksek döviz kuru sekte vuruyor. Sektör yüksek enflasyon ile büyüyemez, gelişim gösteremez” dedi.

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