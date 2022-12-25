Yüzde 10 büyüdük

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği’nin (OSS) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp, otomotiv sektörünün krizlere, hatta maalesef öngörülemeyen krizlere çok alışık bir sektör olduğuna dikkat çekti.

Özalp “Bizler otomotiv satış sonrası pazarı olarak, araç satışlarında yaşanan bu daralmanın otomotiv satış sonrası pazarını daha etkin kılacağını tahmin ederek; uzun vadede araçların yaş aldıkça daha fazla bakım onarım ve yedek parça ihtiyacı olduğunu tecrübe etmiştik. Başta ihracat pazarları olmak üzere, Türkiye’nin yedek parça üretiminde önemli bir üs olduğunu gösterdi. Sadece üreticilerimiz değil, birçok dağıtıcı firmamız da ihracat pazarlarını büyütmeye başladılar. Sektörümüz döviz bazlı baktığımızda 2022 yılını 2021 yılına göre yüzde 10’un üzerinde bir büyüme ile kapatacak. Sonuç olarak otomotiv satış sonrası pazarı olarak üretim adetlerimizde, ihracat, iç piyasa ve istihdam rakamlarımızda çok ciddi bir artış olduğunu söyleyebiliriz. 2023’te de 2022’ye benzer paralel bir büyüme bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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