Yüzde 10’u Türkiye’ye gelecek

Türkiye’de yaklaşık 1.5 senelik süreç sonunda 1.000 adetten fazla Citroën Ami satışı gerçekleştirilirken, bu başarının ağustos ayından itibaren seriye yeni eklenen My Ami Buggy ile arttırılması planlanıyor.

Sınırlı sayıda üretilen ve Citroën’in online satış kanallarından, kapora verilerek satın alınabilecek olan My Ami Buggy’nin fiyatı 399.000 TL olarak belirlendi. Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, “Farklı versiyonlarla zenginleştirdiğimiz Ami’nin şimdi de My Ami Buggy serisini satışa sunarak bu başarımızı yeni bir seviyeye taşıyoruz. Sadece 9 ülke için toplamda 1.000 adet ile sınırlı üretilecek My Ami Buggy’nin 100 adedini Türkiye için rezerve ederek önemli bir pazar olduğumuz bir kez daha gösteriyoruz” dedi.