Hepimiz kazanmadıkça hiçbirimiz kazanamayız

KISACIK...

Bir zamanlar tarlasında mısır yetiştiren bir çiftçi, her yıl yapılan en kaliteli ürün yarışmasında birincilik ödülü alıyordu. Çiftçi daha sonra bu mısırların bir kısmını tohum olarak ekmeleri için komşularına dağıtırdı. Bunu öğrenen bir gazeteci çiftçiyle röpotaj yapmak üzere geldi.

- “Her yıl sizinle aynı yarışmaya giren komşularınıza bu yüksek kaliteli tohumlardan dağıtarak risk almıyor musunuz?”

Çiftçi şöyle cevapladı:

- “Rüzgârın olgunlaşmış mısırların polenlerini bütün çevreye dağıttığını mutlaka bilirsiniz. Eğer komşularım düşük kaliteli mısır yetiştiriyorsa, bu çapraz tozlaşma, her yıl benim ürettiğim mısırın kalitesinde de düşüşe sebep olacaktır. Eğer sürekli kaliteli mısır yetiştirmek istiyorsam, komşularıma kaliteli mısır yetiştirmeleri konusunda yardım etmek zorundayım.”

İşte hayatlarımız da buna benziyor. Anlamlı ve iyi bir şekilde yaşamak isteyenler, başkalarının hayat seviyelerinin yükselmesine katkıda bulunmalıdır. Hepimiz kazanmadıkça hiçbirimizin kazanamayacağı bir gerçektir.

Gerçek mutluluk, herkes tarafından birlikte hissedilen mutluluktur. Gerçek refah, herkes tarafından eşit olarak paylaşılan refahtır.

Birinin hayatının değeri, başkalarının mutluluğuna yaptığı katkı ile ölçülür.

Kolektivizmin gücü başarının ana sebeplerinden biridir.