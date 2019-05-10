"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

Hepimiz kazanmadıkça hiçbirimiz kazanamayız

Özden Atukeren
10 Mayıs 2019, Cuma 01:27
KISACIK...

Bir zamanlar tarlasında mısır yetiştiren bir çiftçi, her yıl yapılan en kaliteli ürün yarışmasında birincilik ödülü alıyordu. Çiftçi daha sonra bu mısırların bir kısmını tohum olarak ekmeleri için komşularına dağıtırdı. Bunu öğrenen bir gazeteci çiftçiyle röpotaj yapmak üzere geldi.

- “Her yıl sizinle aynı yarışmaya giren komşularınıza bu yüksek kaliteli tohumlardan dağıtarak risk almıyor musunuz?”

Çiftçi şöyle cevapladı: 

- “Rüzgârın olgunlaşmış mısırların polenlerini bütün çevreye dağıttığını mutlaka bilirsiniz. Eğer komşularım düşük kaliteli mısır yetiştiriyorsa, bu çapraz tozlaşma, her yıl benim ürettiğim mısırın kalitesinde de düşüşe sebep olacaktır. Eğer sürekli kaliteli mısır yetiştirmek istiyorsam, komşularıma kaliteli mısır yetiştirmeleri konusunda yardım etmek zorundayım.”

İşte hayatlarımız da buna benziyor. Anlamlı ve iyi bir şekilde yaşamak isteyenler, başkalarının hayat seviyelerinin yükselmesine katkıda bulunmalıdır. Hepimiz kazanmadıkça hiçbirimizin kazanamayacağı bir gerçektir.

Gerçek mutluluk, herkes tarafından birlikte hissedilen mutluluktur. Gerçek refah, herkes tarafından eşit olarak paylaşılan refahtır.

Birinin hayatının değeri, başkalarının mutluluğuna yaptığı katkı ile ölçülür.

Kolektivizmin gücü başarının ana sebeplerinden biridir.

Okunma Sayısı: 101
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasi sorunu varsa hepimiz sorumluyuz

    İmamoğlu’nun oyları artacak

    AB sürecini hızlandıralım

    Sahurda ne yemeli?

    Ekonomi daralacak

    Üniversite sayısı artıyor, nitelik azalıyor

    AKP hiç bu hale düşmemişti

    Bağdat'ta intihar saldırısı: Ölü sayısı 7'ye yükseldi

    'YSK'nin kararı benim zihnimde yok hükmündedir'

    Para, kadın, makam hırsı bizi perişan etti

    Rusya: İran ile ekonomik ilişkileri kesmeyin

    'AB tam üyeliği hedefine ulaşmakta kararlıyız'

    Kuzey Kore'nin kargo gemisine ADB tarafından el kondu

    Marmara Denizi'nde deprem

    İran'dan Avrupa'ya: Sorumluluklarınızı yerine getirin

    İngiltere Maliye Bakanı'ndan Brexit açıklaması

    Facebook'un kurucusundan Zuckerberg'e ağır eleştiriler

    'Ambalajlı ürünler için ücret alınacak' iddiası yalanlandı

    Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Ders verme zamanı
    Genel

    İmamoğlu’nun oyları artacak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mahkeme zabıtlarından savunmalarımız
    Cevher İLHAN

    Türkiye’ye kaybettirdi...
    Genel

    Demokrasi sorunu varsa hepimiz sorumluyuz
    İbrahim ERSOYLU

    Seçim iptalinin muhtemel sonuçları
    Genel

    Ekonomi daralacak
    Mikail YAPRAK

    Haddini bilmek
    Faruk ÇAKIR

    Barış mümkün değil mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.