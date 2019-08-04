Akıllarımız tehdit altında!

Herkese merhabalar çok sevgili Pazarola okurları!

Müsaadenizle bu hafta sizleri Kuzey Makedonya’nın İsrail Büyükelçisi’nin yaptığı gibi amuda kalkarak selâmlamak istiyorum. Bunun ne mantığı var şimdi diye soracak olursanız, yok. Evet. Hiçbir mantığı olmayan gayet saçma bir iş. Umarım Kuzey Makedonya’yla ya da İsrail’le başım derde girmez, ama amuda kalkmak gerçekten de biraz fazla değil mi? Siz de son zamanlarda aklınızla oynanıyor gibi hissediyor musunuz ya? Bana çok sık olmaya başladı valla. O kadar çok mantıksız iş dönüyor ve kimse bunların mantıksızlığıyla ilgilenmiyor ki, garip olanın kendim olduğunu düşünmeye başladım. Neyse ki etrafımda benim gibi düşünen birkaç arkadaşım var da, beni bu düşüncemden vazgeçirdiler. Ama artık yalnızca ülkemizin birlik ve beraberliği değil, akıllarımız da tehdit altında olduğu için bu konuya değinmek istedim.

PARÇALA IPHONE’U

Bunu kim yapıyor diye şöyle bir düşündüm ve tabiî ki ezeli düşmanımız, ama vazgeçemediğimiz sevdamız Amerika’dan başkasının olamayacağı sonucuna vardım. Bu ne sevgi ah bu ne ıztırap! Her şeyin arkasında onun olduğunu bile bile, bi hoş bakış yarım gülüşe kurlarımızı suya indiriveriyoruz. Biraz etki alanından uzaklaşınca Iphone parçalamaya başlıyoruz, sonra bir bakıyoruz papaz kaçmış. Bir gün el ele diz dize muhabbet ediyoruz, Dünya’ya barış ve mutluluk getiriyoruz, bir gün Cumhurbaşkanımızı ayağında galoşlarla tarlada buluyoruz. Ne alâka falan demeyin hiç bana. Gayet de alâkası var. Herkes akrabalarını boş pozisyonlara yerleştirmeye çalışırken “Yahu bi durun ne oluyorsunuz canım?” diyen birileri çıkıvermesin diye bu tarz absürt şeylerle gündemi meşgul eden bir grup var buna yemin edebilirim.

AL İŞTE YİNE İNEK!

Lütfen bana inanın cidden ben aklı başında bir insanım. Ya da belki aklım suya düşmüştür. Sonra o su kenarına millet bahçesi yapmaya karar vermişlerdir. Millet bahçesini inek içmiştir. İnek dağa kaçmıştır. O dağı da Kanada’lı bir grup iş adamı altın aramak için kesip biçmiştir. Ayrıca bütün bu “Kaz dağları” meselesinin içinde bir siyanürdür gidiyor, bilmem farkında mısınız? Siyanür deyince sizin de aklınıza şu meşhur Apple şirketi gelmiyor mu? Apple nerde? Amerika’ya kaçtı. Amerika nerde? İnek içti. Al işte yine inek. Yaklaşmakta olan Kurban Bayramı’yla ilgili gizli işler çevrildiğinden şüphelenmeye başladım şimdi de. İçimden bir ses bu sene de Haccın Kurban Bayramı’na denk getirileceğini söylüyor. Aah Amerika ah! Bu yaptıkların için sana da teşvik belgesi vereceğimizi sanıyorsan, çok haklısın. AL İŞTE BAŞARDILAR! Aklımı kaybettim arkadaşlar; ineği gören olursa lütfen haber versin...

Çedile Hanım